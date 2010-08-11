Євро на міжбанку йде вниз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,8880/7,8910 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2609/0,2612, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,2905/10,2955. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,3046/1,3048 (вівторок — 1,3168/1,3170).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,8900