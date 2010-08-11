На Чернігівщині горять торфовища

У Чернігівській області горять торфовища.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

Поблизу с. Сядрине Корюківського району сталася пожежа торфу на площі 0,5 га. Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Пожежу було локалізовано за дві години, проте її гасіння продовжується.

Ще одна пожежа торфу сталася поблизу с. Ловинь Ріпкинського району на площі 0,05 га. Причиною пожежі також стало необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Пожежу локалізовано, її гасіння триває.