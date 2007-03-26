Якщо Україна не йде до НАТО...

Україна має намір запросити Північноатлантичну Раду НАТО для проведення її засідання у Києві.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив журналістам у Брюсселі міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК після зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, Президент України Віктор ЮЩЕНКО підготував проект спеціального листа до НАТО. «Я знаю, що зараз лист знаходиться в офісі прем’єр-міністра і щиро сподіваюсь, що він буде підписаний, щоб ми мали конструктив», - сказав А.ЯЦЕНЮК.