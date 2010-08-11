УБОЗ відвернув скоєння замовного вбивства

У Мелітополі працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України у Запорізькій області попередили скоєння злочину і затримали жінку – приватного підприємця, яка за 3 тис. дол. замовила вбивство свого боржника.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, за попередньою інформацією, останній був винен замовниці 15 тисяч доларів.

За матеріалами УБОЗ обласним слідчим управлінням міліції порушено кримінальну справу за п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 15 років позбавлення волі.