На Памірі врятували двох українських альпіністів, третього шукають

В горах Таджикистану знайдено двох українських альпіністів, пошуки третього альпініста тривають.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Посилаючись на інформацію Посольства України в Узбекистані (за сумісництвом в Таджикистані), О.ДИКУСАРОВ повідомив, що 12 серпня о 6-й ранку розпочалась пошуково-рятувальна операція. На даний час знайдено двох альпіністів. Одного з них госпіталізовано, стан його здоров’я задовільний. Другий альпініст відправився у складі рятувальної групи на пошуки третього альпініста - керівника групи, який зірвався зі скелі.

О.ДИКУСАРОВ також повідомив, що для надання консульської допомоги українським альпіністам до Таджикистану відбув консульський співробітник Посольства України в Узбекистані.

Як повідомлялося, українські альпіністи Олександр ВАЩЕНКО і Олексій НИКОНЕНКО опинилися без зв`язку в ущелині Девлохан на Памірі на висоті 4600 м. Інструктор альпіністів, майстер спорту України Олег МОНСАР 31 липня зірвався на перевалі Південний Деволхан. Разом з ним впали супутниковий телефон і дві мотузки. Група шукала свого керівника, але не знайшла.

Як повідомила донька інструктора, майстер спорту України з гірського туризму Любов МОНСАР, після цього альпіністи залишили пошуки і почали спуск вниз.

7 серпня в місці злиття річок Киргизоб і Гармо вони зустріли групу з супутниковим телефоном і сповістили про трагедію. Група не могла залишити телефон, але зв`язалася з Міжнародним альпіністським табором під піком Корженевської і з Душанбе й повідомила точне місцезнаходження альпіністів. Ділянка, де опинилися альпіністи, вважається важкодоступною, і туди можна потрапити лише за допомогою вертольота.