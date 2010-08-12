Міліція прийшла за оголошенням, що продається "трава у дома"

На Тернопільщині затримали наркоторговця, який продавав марихуану, подаючи оголошення в Інтернеті.

Як повідомив кореспонденту УНІАН Тернопільський транспортний прокурор Олег ЦИМБАЛЮК, працівників лінійного відділу міліції на станції Тернопіль на сайті оголошень зацікавило повідомлення про те, що продається пісня «Трава у дома, земля в илюминаторе». В оголошені було вказано номер мобільного телефону та обумовлено, що ціна – «за домовленістю». Зателефонувавши на вказаний номер правоохоронці виявили, що продається не власне пісня, а марихуана, якою у такий спосіб торгував креативний наркоторговець.

Під час контрольної закупки за 20 грн. 3,895 г марихуани правоохоронці затримали 41-річного торговця – онкохворого інваліда 2-ої групи. Як з’ясувалося, тернополянин уже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин.

Щодо нього порушено кримінальну справа за ч. 2 ст. 307 Кримінального Кодексу України (повторний збут наркотичних засобів).