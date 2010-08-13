Табачнику віддали поліграфічну компанію

Державну акціонерну кампанію «Українське видавничо-поліграфічне об’єднання» передали в підпорядкування Міністерству освіти і науки України. Про це йдеться в Постанові Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року за №598 «Питання Державної акціонерної кампанії «Українське видавничо-поліграфічне об’єднання».

Як зазначається в документі, “погодитися з пропозицією Фонду державного майна стосовно передачі Міністерству освіти і науки повноважень з управління корпоративними правами держави щодо Державної акціонерної кампанії Українське видавничо-поліграфічне об’єднання”. Згідно з рішення уряду, МОН повинно до 1 вересня 2010 року затвердити програму розвитку і технічного переоснащення Кампанії.

Крім того, як повідомив у коментарі УНІАН координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій ЧЕРНИХ, “30 липня 2010 року Кабінет міністрів України прийняв постанову за №683 “Деякі питання виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”, в якій серед іншого йдеться про виділення Міносвіти 95,8 млн. грн. на видання та придбання підручників”.

Він нагадав, що за словами міністра освіти і науки України Дмитра ТАБАЧНИКА, МОН не встигне до 1 вересня 2010 року забезпечити школи підручниками. Міністр спрогнозував, що встигнуть надрукувати підручники до листопада.

“Залишається тільки відкритим питання, як будуть учні шкіл вчитись без підручників до кінця 2010 року”, - зауважив А.ЧЕРНИХ.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня У Харкові Д.ТАБАЧНИК повідомив, що нові шкільні підручники навряд чи встигнуть надрукувати до початку навчального року. Він зауважив: «Ми не будемо обманювати, що в нас до 1 вересня все готове, і показувати окремі екземпляри. Зрозуміло, що якщо перше фінансування пішло в останні дні червня, а друга частина - у перші дні серпня, то дай Бог, щоб ми все це закінчили протягом вересня, жовтня, листопада».

Д.ТАБАЧНИК запевнив, що для подолання дефіциту підручників на сайті Міносвіти, на сайтах місцевих органів освіти та в усіх педагогічних журналах з’являться перші глави та розділи нових шкільних підручників.

За його словами, державним бюджетом на видання підручників було передбачено 198,4 млн. грн., з яких 28,4 млн. грн. – борг за минулорічні підручники для 9-го класу. На сьогодні, за словами Д.ТАБАЧНИКА, виділено тільки 120 млн. грн., решта має надійти до вересня.

Міністр акцентував, що всі нові підручники відповідно до законодавства будуть безкоштовними.