Конфлікт на Полтавському ГЗК буде вирішуватися на переговорах

Конфлікт на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті буде вирішуватися на переговорів страйкарів із заступником голови Міністерства промислової політики Сергієм БІЛЕНЬКИМ і заступником голови Полтавської облдержадміністрації Борисом ГАЛУШКОМ.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Полтавського ГЗК.

Згідно з повідомленням, з метою стабілізації виробництва і пошуку шляхів вирішення конфлікту сьогодні була проведена зустріч за участю заступника міністра промполітики С.БІЛЕНЬКОГО, заступника голови Полтавської обласної державної адміністрації О.КОВАЛЯ, начальника відділення Національної служби посередництва і примирення у Полтавській області С.ЗАМІЦЬКОГО, генерального директора ВАТ «Полтавський ГЗК» В.ЛОТОУСАІ а також інших представників облдержадміністрації і профспілок.

В результаті зустрічі було ухвалене рішення про створення робочої комісії під співголовуванням заступника міністра С.БІЛЕНЬКОГО та заступника голови Полтавської ОДА Б.ГАЛУШКА за участю представників Головного управління праці та соціального захисту населення Полтавської ОДА, Держгірпромнагляду, відділення Національної служби посередництва і примирення в Полтавській області, міської ради і адміністрації ВАТ «Полтавський ГЗК».

Також було запропоновано трудовому колективу ГТЦ (гірничо-транспортного цеху) до 16 серпня обрати своїх представників для участі у переговорному процесі з робочою групою.

Перше засідання групи призначене на 16 серпня 2010 року.

Нагадаємо, 1 серпня 2010 року групою працівників підприємства була ініційована акція протесту за типом «італійського страйку», в результаті якої була знижена продуктивність праці і сповільнилося виконання робіт із перевезення гірничої маси і руди в кар`єрі. Перевезення гірської маси знизилося на 40%, але переробні потужності комбінату продовжували працювати із повним завантаженням, у плановому режимі здійснювалося відвантаження окатишів споживачам. Під час зустрічей із керівництвом комбінату, а також із заступником голови Полтавської ОДА Б.ГАЛУШКОМ, який побував у ГТЦ і зустрівся з трудовим колективом, учасники і прихильники акції висували такі вимоги: повернути пільги, передбачені для працівників за Списком № 1; підвищити удвічі зарплату і знизити норми виробітку.

Довідка УНІАН. ВАТ "Полтавський ГЗК" - один із найбільших в Україні виробників і експортерів залізорудних окатишів, які використовуються у чорній металургії і виробництві сталі.

97,31% акцій "Полтавського ГЗК” належить фірмі Ferrexpo AG (Швейцарія). Ferrxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG. Компанія зареєстрована на Лондонській фондовій біржі у червні 2007 року під тікером FXPO.