В Україні масово горять степи, вогонь перекидається на житлові будинки

Державний комітет лісового господарства України стурбований ситуацією з масовими пожежами в степах України, які вже стали причиною займання житлових будинків у прилеглих населених пунктах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив керівник Держкомлісгоспу України Микола ШЕРШУН.

За його словами, найбільше від пожеж на сьогодні страждає Луганська область, яка лідирує за кількістю займань і їх площі. Потім йдуть Дніпропетровська, Запорізька, Київська і Черкаська області.

«Сьогодні в Луганській і Запорізькій областях горять степи фронтом по 6-10 км. Таким чином, за один день вигоряє близько 6 тис. га степів, - сказав М.ШЕРШУН. - Вчора у Луганській області зі степу пожежа перекинулася на селище Шахта-5, де згорів один житловий будинок і шість сараїв, і селище Урало-Кавказ, де згоріли чотири будинки».

М.ШЕРШУН підкреслив, що з побоюванням очікує посилення пожеж в Україні, але Держкомлісгосп разом із МВС і МНС роблять усе можливе для запобігання найгіршим наслідкам.

«У посиленому режимі працює лісова охорона, щоб запобігти лісовим пожежам. Там на сьогодні задіяні 22 тис. осіб. І ще 1,5 тис. тимчасових спостерігачів, які працюють на наглядових баштах, - повідомив М.ШЕРШУН. – Проте людський чинник є істотною перешкодою і причиною багатьох пожеж в Україні».

Окрім цього, Держкомлісгосп задіяв з метою гасіння пожеж шість вертольотів Мі-2 і 6 літаків Ан-2.

Також М.ШЕРШУН додав, що проблем з фінансуванням протипожежних заходів поки немає.