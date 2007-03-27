Прогноз погоди до кінця березня

28 березня за прогнозами синоптиків на території України очкується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с. В Криму - окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на сході країни та в Криму місцями до 5° морозу; вдень 10-15° тепла, у східних областях, Криму та Приазов’ї 7-12°. На Закарпатті без опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 12-17° тепла; в горах вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.

Як повідомили УНІАН Укргідрометцентрі, 29-30 березня утримається мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, на сході та півдні країни місцями до 4° морозу; вдень 10-15° тепла, в Криму та на узбережжі морів 8-13°, у північних та більшості центральних областей 13-18° тепла. На Закарпатті: без опадів. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 12-17° тепла; в горах вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла.

31 березня -1 квітня без опадів, температура вночі 0-5° тепла, вдень 12-18° тепла, в Криму 9-15°. На Закарпатті без опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 13-18° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

У м.Києві та області 28 березня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 12-14° тепла; по області - вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 10-15° тепла.

29-30 березня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 13-18° тепла.

31 березня -1 квітня - погода істотно не зміниться.