Янукович обіцяє добудувати ”Одесу-Броди” до Плоцька

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ підтверджує намір добудувати нафтопровід «Одеса-Броди» до Плоцька після початку постачання нафти до Чехії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав на підході до преси після зустрічі з президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

За словами В.ЯНУКОВИЧ, з початку Україна використовуватиме нафтопровід для постачання нафти до НПЗ в Кралупах (Чехія). «Зараз ми ведемо переговори з власником всієї ділянки (нафтопроводу «Дружба» - УНІАН) – Росією», - сказав прем’єр.

«Добудова до Гданська-Плоцька – це друга частина і вона залишається в наших планах», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Довідка УНІАН. Україна завершила спорудження 674-кілометрового нафтопроводу "Одеса-Броди" в 2002 році і маршрут дозволяв прокачувати до 14 млн. тонн нафти у напрямку західного кордону України.

Спочатку проект припускав прокачування каспійської нафти європейським споживачам, проте до 2004 року нафтопровід простоював, оскільки Україна не могла знайти постачальників нафти.

У середині 2004 року "Укртранснафта" і ТНК-ВР підписали угоду строком на три роки про реверсне використання маршруту, що припускає щорічне прокачування до 9 млн. тонн нафти у напрямку морського нафтового терміналу "Південний" в районі чорноморського порту Одеси.

Кабінет міністрів доручив Міністерству палива і енергетики, Міністерству економіки разом з НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Укртранснафта" до 2008 року підготувати до підписання міжурядовий українсько-польський договір з добудови нафтопроводу "Одеса-Броди" до Плоцька.