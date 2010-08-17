Експерти назвали найперспективніші галузі для інвестування в Україні

Експерти вважають, що в другому півріччі поточного року інвесторів будуть більше цікавити такі галузі український економіки, як аграрно-промисловий комплекс і харчова промисловість.

Про це свідчать передані УНІАН результати експертного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

В інституті наголошують, що за перше півріччя 2010 року обсяг публічних операцій зі злиття і поглинання (M&A) в Україні, порівняно з таким самім періодом попереднього року, зріс майже в 4 рази і становив 1,7 млрд. доларів. У зв`язку з цим інститут провів експертне опитування щодо того, чого очікує український ринок M&A у другій половині 2010 року, які галузі будуть найцікавішими для потенційних інвесторів, а також хто з гравців активно купуватиме українські активи.

Так, на думку директора інвестиційно-банківського департаменту ГІК Dragon Capital Максима НЕФЬОДОВА, у другому півріччі слід очікувати на зростання активності на українському ринку M&A. «Вже зараз видно, що ринок істотно активізувався. Ми вважаємо, що найбільшу активність можна буде побачити в сільськогосподарському секторі, в рітейлі і в харчовій промисловості. Можливо, кілька операцій бути укладено у фінансовому секторі», - сказав М.НЕФЬОДОВ.

Експерт вважає, що, в першу чергу, інтерес до українських активів проявлятимуть місцеві гравці. «Це можуть бути і вітчизняні бізнесмени, і іноземні компанії, які вже присутні в Україні. Найближчим часом активізуватиметься процес консолідації, коли великі компанії або ті, що перебувають у кращому фінансовому стані, купуватимуть своїх конкурентів. Ми не виключаємо можливості того, що українськими активами можуть зацікавитися іноземні гравці, не присутні в Україні, але це будуть одиничні купівлі», - відзначив М.НЕФЬОДОВ.

Аналітик групи компаній «ТЕКТ» Ірина ВАСИЛЬЄВА вважає Експерти вважають, що в другому півріччі поточного року інвесторів будуть більше цікавити такі галузі український економіки, як аграрно-промисловий комплекс і харчова промисловість.

Про це свідчать передані УНІАН результати експертного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

В інституті наголошують, що за перше півріччя 2010 року обсяг публічних операцій зі злиття і поглинання (M&A) в Україні, порівняно з таким самім періодом попереднього року, зріс майже в 4 рази і становив 1,7 млрд. доларів. У зв`язку з цим інститут провів експертне опитування щодо того, чого очікує український ринок M&A у другій половині 2010 року, які галузі будуть найцікавішими для потенційних інвесторів, а також хто з гравців активно купуватиме українські активи.

Так, на думку директора інвестиційно-банківського департаменту ГІК Dragon Capital Максима НЕФЬОДОВА, у другому півріччі слід очікувати на зростання активності на українському ринку M&A. «Вже зараз видно, що ринок істотно активізувався. Ми вважаємо, що найбільшу активність можна буде побачити в сільськогосподарському секторі, в рітейлі і в харчовій промисловості. Можливо, кілька операцій бути укладено у фінансовому секторі», - сказав М.НЕФЬОДОВ.

Експерт вважає, що, в першу чергу, інтерес до українських активів проявлятимуть місцеві гравці. «Це можуть бути і вітчизняні бізнесмени, і іноземні компанії, які вже присутні в Україні. Найближчим часом активізуватиметься процес консолідації, коли великі компанії або ті, що перебувають у кращому фінансовому стані, купуватимуть своїх конкурентів. Ми не виключаємо можливості того, що українськими активами можуть зацікавитися іноземні гравці, не присутні в Україні, але це будуть одиничні купівлі», - відзначив М.НЕФЬОДОВ.

Аналітик групи компаній «ТЕКТ» Ірина ВАСИЛЬЄВА вважає найперспективнішими галузями для інвестування в Україні агропромисловий комплекс, ринок товарів повсякденного попиту (FCMG), нерухомість і продуктовий рітейл. «Водночас, останні операції M&A показали, що російським інвесторам цікаві українські компанії у сфері металургії і машинобудування», - сказала експерт. На її думку, активність на ринку M&A України збережеться за умови політичної стабільності в країні і поліпшення ситуації на світовому ринку капіталу. «При цьому слід зазначити, що вітчизняні компанії, аффільовані з нинішньою владою, мають ширшу фінансову і адміністративну нагоду з купівлі підприємств», - сказала І.ВАСИЛЬЄВА.

Віце-президент «Центру досліджень корпоративних відносин» В’ячеслав БУТКО, у свою чергу, не бачить причин для сплеску активності на вітчизняному ринку M&A у другій половині 2010 року. «По-перше, українська економіка у другій половині 2010 року знов увійде у стадію уповільнення темпів зростання. Отже, більшість компаній, як і раніше, не виглядатиме особливо привабливо. По-друге, аналогічні тенденції будуть властиві багатьом розвиненим ринкам і ринкам, що розвиваються, стагнація спостерігатиметься на більшості з них. Отже, нерезидентам, за великим рахунком, буде не до придбання українських підприємств. По-третє, в Україні прискореними темпами формуються недружні для інвесторів правила ведення бізнесу - посилення податкового і, особливо, адміністративного тиску. Швидше за все, у другій половині року ми спостерігатимемо лише продовження раніше незавершених операцій, зокрема – гучних корпоративних конфліктів: навколо підприємств корпорації ІСД, «Запоріжсталі», Київського ЦУМу», - сказав В.БУТКО.

Тим часом, на думку експерта Інституту Горшеніна Дениса СКВОРЦОВА, інтерес західних інвесторів до української харчової промисловості і агропромислового сектора зрозумілий. «Продовольча криза останніми роками – проблема, актуальна для всього світу. Основна причина цього – брак земель, придатних для виробництва сільськогосподарської продукції. При цьому в Україні зосереджено понад 30% світових запасів чорнозему – майже третина від загальної кількості. Крім того, цього року такі великі постачальники зернових, як Росія і Казахстан, втратили значну частину свого урожаю – в Росії навіть ввели заборону на експорт зерна – тоді як прогнози щодо врожаю в Україні залишаються стабільними», - сказав експерт.

Д.СКВОРЦОВ вважає, що інтерес до українського харчового і агропромислового сектора зростатиме і надалі, завдяки значному сільськогосподарському потенціалу нашої країни. «Україна посідає лідируюче місце в Європі за кількістю сільськогосподарських земель: оброблювані орні землі в нашій країні займають 32 млн. га. Тоді як у Франції їх площа становить менше 20 млн. га, в Іспанії, Німеччині і Польщі - менше 15 млн. га», - відзначив експерт.

агропромисловий комплекс, ринок товарів повсякденного попиту (FCMG), нерухомість і продуктовий рітейл. «Водночас, останні операції M&A показали, що російським інвесторам цікаві українські компанії у сфері металургії і машинобудування», - сказала експерт. На її думку, активність на ринку M&A України збережеться за умови політичної стабільності в країні і поліпшення ситуації на світовому ринку капіталу. «При цьому слід зазначити, що вітчизняні компанії, аффільовані з нинішньою владою, мають ширшу фінансову і адміністративну нагоду з купівлі підприємств», - сказала І.ВАСИЛЬЄВА.

Віце-президент «Центру досліджень корпоративних відносин» В’ячеслав БУТКО, у свою чергу, не бачить причин для сплеску активності на вітчизняному ринку M&A у другій половині 2010 року. «По-перше, українська економіка у другій половині 2010 року знов увійде у стадію уповільнення темпів зростання. Отже, більшість компаній, як і раніше, не виглядатиме особливо привабливо. По-друге, аналогічні тенденції будуть властиві багатьом розвиненим ринкам і ринкам, що розвиваються, стагнація спостерігатиметься на більшості з них. Отже, нерезидентам, за великим рахунком, буде не до придбання українських підприємств. По-третє, в Україні прискореними темпами формуються недружні для інвесторів правила ведення бізнесу - посилення податкового і, особливо, адміністративного тиску. Швидше за все, у другій половині року ми спостерігатимемо лише продовження раніше незавершених операцій, зокрема – гучних корпоративних конфліктів: навколо підприємств корпорації ІСД, «Запоріжсталі», Київського ЦУМу», - сказав В.БУТКО.

Тим часом, на думку експерта Інституту Горшеніна Дениса СКВОРЦОВА, інтерес західних інвесторів до української харчової промисловості і агропромислового сектора зрозумілий. «Продовольча криза останніми роками – проблема, актуальна для всього світу. Основна причина цього – брак земель, придатних для виробництва сільськогосподарської продукції. При цьому в Україні зосереджено понад 30% світових запасів чорнозему – майже третина від загальної кількості. Крім того, цього року такі великі постачальники зернових, як Росія і Казахстан, втратили значну частину свого урожаю – в Росії навіть ввели заборону на експорт зерна – тоді як прогнози щодо врожаю в Україні залишаються стабільними», - сказав експерт.

Д.СКВОРЦОВ вважає, що інтерес до українського харчового і агропромислового сектора зростатиме і надалі, завдяки значному сільськогосподарському потенціалу нашої країни. «Україна посідає лідируюче місце в Європі за кількістю сільськогосподарських земель: оброблювані орні землі в нашій країні займають 32 млн. га. Тоді як у Франції їх площа становить менше 20 млн. га, в Іспанії, Німеччині і Польщі - менше 15 млн. га», - відзначив експерт.