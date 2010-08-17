Як позбутися черг і затримок рейсів у «Борисполі»?

Нинішній розвиток міжнародного аеропорту "Бориспіль" має не хабову спрямованість, що знижує перспективи його перетворення в аеропорт-хаб і негативно впливає на транзитний потенціал України. Таку думка в коментарі УНІАН висловили експерти Центру досліджень корпоративних стосунків, посилаючись на думку експертів.

"Введення в експлуатацію терміналу "F", як і терміналу "D", не наблизить аеропорт "Бориспіль" до перетворення на повноцінний європейський хаб. Справа у тому, що термінал "F" має невисоку пропускну спроможність (1 тисяча пасажирів), а термінал "D" має нехабове планування. Термінал "D" фізично неможливо зблокувати з діючим терміналом "В". У результаті, виходить, що точки обслуговування пасажирів розкидані на занадто великій території, час на обслуговування транзитних пасажирів складає декілька годин, що в корені підриває саму ідею про аеропорт-хаб" - сказав віце-президент Центру досліджень корпоративних стосунків В`ячеслав БУТКО. Розвиток інфраструктури аеропорту за нехабовим принципом ставить під сумнів ефективність використання державних коштів, які надають на зведення терміналів "F" і "D", кажуть експерти.

На його думку, "Бориспіль" може стати аеропортом-хабом лише у разі зведення і формування в ньому інфраструктури, відповідної сучасному авіаційному стикувальному вузлу. Одним з кроків у цьому напрямі може бути побудова терміналу "Е", яку давно планувала авіакомпанія "Аеросвіт".

Згідно з повідомленням, фахівці Центру визнають необхідність будівництва нового терміналу "Аеросвіту", який розширив би нинішні потужності аеропорту "Бориспіль" і доповнив би той проект, який "Бориспіль" має намір реалізувати за рахунок кредиту від уряду Японії (термінал "D"). На думку В. БУТКА, проект "Аеросвіту" не може бути конкурентом ні терміналу "D", ні терміналу "F",оскільки в найближчому майбутньому зростання об`ємів перевезень досягне такого рівня, при якому навіть обох вказаних терміналів буде явно недостатньо для забезпечення зростаючих потреб пасажирів і авіакомпаній. За даними центру, "Аеросвіт" може забезпечити зведення сучасного термінального комплексу, розробленого за концепцією аеропорта-хаба, багаторівневого паркінгу, готелю, ангара для технічного обслуговування літаків.

Як вважають експерти, майже половина затримок рейсів в аеропорту "Бориспіль" виникає з причин низької пропускної спроможності аеровокзального комплексу і невідповідності вимогам часу якості наземного обслуговування повітряних суден.

"Альтернативний план розвитку аеропорту, який був розроблений фахівцями австрійської фірми ACV, вказував на необхідність будівництва нового пасажирського терміналу ще в період 1996-1998 років і введення його в експлуатацію у 1998-2000 роках. Ця потреба була підтверджена динамікою зростання пасажиропотоку через аеропорт "Бориспіль". Маємо хронічне запізнення", - вважає В. БУТКО.

Як зазначено у повідомленні, експерти Центру досліджень корпоративних стосунків вважають, що тенденції розвитку "Борисполя", що складаються, у тому числі створення перешкод будівництву терміналу "Е", ведуть до втрати аеропортом часу і ініціативи в боротьбі з аеропортами Москви за можливість стати вузловим стикувальним аеропортом при перевезенні європейських пасажирів в країни Азії. При цьому вони зазначають пасивну позицію держави у цьому питанні.

Нагадаємо, декілька років обговорюється будівництво авіакомпанією "Аеросвіт" терміналу "Е" в "Борисполі". Останньою датою початку будівництва називалася весна 2009 року, проте, земельні суперечки в аеропорту так і не дозволили його почати.

Довідка УНІАН. ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є головними повітряними воротами України і обслуговує 62% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, які проходять з Азії в Європу, Америку і у зворотному напрямі і є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Хаб - транзитний аеропорт.