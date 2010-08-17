Толстоухов: 19 років засвідчили, що Україна незалежна є і завжди буде

Міністр Кабінету міністрів України Анатолій ТОЛСТОУХОВ взяв участь у відкритті виставки досягнень вітчизняної промисловості, товарів народного споживання, яка проходить у Будинку уряду.

Про це УНІАН повідомив Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ.

«Ця виставка має ще й особливий зміст – вона присвячена 19-й річниці незалежності України», - наголосив А.ТОЛСТОУХОВ та додав, що за час своєї незалежності країна пройшла і проходить складні часи випробувань, «але ці дев’ятнадцять років засвідчили, що Україна незалежна є і завжди буде».

Він зауважив, що на виставці демонструються досягнення реального сектору економіки, досягнення вітчизняної промисловості. Це, зокрема, продукція ДП «Київський державний завод «Буревісник», телевізійного заводу «Електрон», ДП «Київприлад», Південного машинобудівного заводу, Конструкторського бюро «Південне», Корпорації «Богдан», ВАТ «Турбоатом».

«Багато підприємств, які намагаються бути адекватними часу, конкурентоспроможними, і демонструвати, що Україна ніколи не буде стояти на місці», - зазначив А.ТОЛСТОУХОВ та додав, що досягнення вітчизняних підприємств є свідченням того, що «світ без України, як ми без рідної країни».

Міністр також наголосив, що практика проведення виставок в Будинку Уряду буде продовжена, адже це є практичною демонстрацією роботи Кабінету міністрів.

У свою чергу перший заступник міністра промислової політики Сергій БІЛЕНЬКИЙ зазначив, що сьогоднішня виставка покликана популяризувати продукцію вітчизняних підприємств. «Конкурентоспроможність будь-якої економіки формують конкурентоспроможні компанії, тому конкурентоспроможність України дуже залежна від того, як будуть розвиватися промислові підприємства».

Окремої уваги, за словами С.БІЛЕНЬКОГО, заслуговує продукція ДП «Антонов»: «Це сучасні літаки різної вантажопідйомності та різної дальності польоту. Особливої уваги заслуговують моделі Ан-148 та Ан-158, які користуються широким попитом на внутрішньому та зовнішньому ринках. Ми сподіваємося, що ці дві моделі найближчим часом дадуть Україні значні контракти на великі суми».