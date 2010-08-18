Лавринович і Портнов очолили робочу групу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ утворив робочу групу з питань реформування кримінального судочинства.

Про це йдеться в указі президента від 17 серпня, оприлюдненому на сайті глави держави.

Згідно з документом, робоча група утворюється з метою підготовки узгоджених пропозицій щодо реформування кримінального судочинства, належного гарантування додержання конституційних прав громадян і впровадження загальновизнаних міжнародних демократичних стандартів у цій сфері, забезпечення виконання зобов`язань України перед Радою Європи.

Указом також затверджено керівництво і персональний склад робочої групи.

Керівником робочої групи призначено міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА; секретарем – заступника глави Адміністрації президента України – керівника Головного управління з питань судової реформи та судоустрою Андрія ПОРТНОВА.

До складу групи з питань реформування кримінального судочинства також увійшли посадовці Адміністрації Президента, керівники правоохоронних органів, народні депутати, судді, ректори юридичних вишів, учені, дипломати, міжнародні експерти і радники.

Робочій групі доручено підготувати і подати у тримісячний термін пропозиції щодо вдосконалення законодавчого регулювання кримінального судочинства.