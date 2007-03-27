Черномирдін обіцяє розібратися з убивством Курочкіна

Посол РФ на Україні Віктор Черномирдін запевнив журналістів, що російське посольство не залишить без уваги вбивство в Києві російського бізнесмена Максима Курочкіна.

"Що ж це за суди, коли підсудних не охороняють? Це громадянин Росії, за будь-яких обставин ми робитимемо все, щоб розібралися", - сказав Черномирдін, який дізнався про злочин від журналістів.

Як повідомив журналістам керівник прес-служби МВС України Костянтин Стогній, на місці вбивства Курочкіна, звинуваченого в здирстві, прозвучали мінімум три постріли.

"Поки що можна говорити про три постріли, можливо, їх було і більше. Експерти ще працюють на місці злочину", - цитує Стогнія телеканал "Тоніс".

"Експерти-криміналісти поки що не готові сказати про траекторію кулі і з якої відстані був зроблений постріл. Версії відпрацьовуються, але, щоб не зашкодити операції і затримати злочинця, їх поки що не розголошують", - додав керівник прес-служби.