Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду

Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2007 рік.

Текст відповідної постанови (№513 від 21 березня 2007 р.) розміщений на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, бюджет затверджено з доходами в сумі 90 348 640,1 тис. грн. і витратами в сумі 90 348 640,1 тис. грн.

Залишок коштів на початок року становив 479 123 тис. грн.

Зокрема, власні доходи затверджені на рівні 67 286 271,1 тис. грн., зокрема, обов`язкові внески підприємств, установ - 57 623 688,8 тис. грн., обов`язкові внески громадян - 3 629 805,4 тис. грн., обов`язкові внески від платників, які працюють у галузі сільського господарства - 1 059 443,5 тис. грн., обов`язкові внески від військовослужбовців - 2 964 327 тис. грн., обов`язкові внески від платників, які вибрали спрощену систему оподаткування - 702 449,7 тис. грн., кошти банків за користування тимчасово вільними коштами ПФ - 24 740,4 тис. грн. і ін.

Крім того, кошти Державного бюджету України затверджені на рівні 22 315 162,1 тис. грн., кошти Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття - 167 500 тис. грн., кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві - 100 583,9 тис. грн.