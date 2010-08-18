Міліціонер прикував затриманих наручниками до стовпа

У Запоріжжі порушено кримінальну справу проти співробітника міліції, який прикував затриманих наручниками до стовпа на декілька годин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, інцидент, що дав підстави для порушення кримінальної справи стався в липні в с. Біленьке Запорізького району області.

"Прокуратурою Ленінського району Запоріжжя порушено кримінальну справу проти працівника органів внутрішніх справ, який у липні цього року застосував до двох громадян спеціальні засоби й без оформлення передбачених законом документів утримував цих громадян на опорному пункті міліції в с. Біленьке Запорізького району, внаслідок чого затримані до ранку наступного дня були незаконно позбавлені права пересування", - повідомили в прес-службі прокуратури Запорізької області.

У прокуратурі Ленінського району УНІАН повідомили, що ці дії співробітника міліції кваліфіковано на сьогоднішній день як злочин, передбачений ст. 365 Кримінального кодексу України, - "Перевищення влади або службових повноважень".

Хід досудового слідства у даній справі, за інформацією прес-служби облпрокуратури, перебуває на контролі прокуратури Запорізької області.