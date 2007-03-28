Міліція знайшла ”Мазду”, на якій втекли ймовірні убивці Курочкіна

Машина стояла на Лесі Українки

Учора у Києві на бульварі Лесі Українки міліція знайшла автомобіль, в якому, ймовірно, перебували вбивці російського бізнесмена Макса Курочкіна. Про це керівництво МВС заявило на сьогоднішньому брифінгу. Власника "Мазди" сріблястого кольору вже виявили. Міліція опитує мешканців прилеглих будинків. Деталей чекайте...

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