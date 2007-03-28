Як стати міністром: Кабмін написав інструкцію для дітей

Кабінет Міністрів України видав для школярів книжку під назвою “Мій уряд”.

Про це повідомив УНІАН один з урядовців, яких захотів лишитись неназваним.

Згідно з анотацією до книжки, з якому ознайомився кореспондент УНІАН, вона видана для учнів середнього шкільного віку і має на меті поінформувати учнів про діяльність вищого органу виконавчої влади - Кабінету Міністрів України.

“Краще зрозуміти значення слова “уряд” вам допоможе такий словесний ряд: урядувати-впорядковувати-порядок”, - зазначають автори книжки Л.ВОЛГА та Т.БАБЕНКО.

На запитання одного з дітей - героїв книжки, як можна стати міністром, автори книжки дають таку відповідь: “Добре навчатиметеся в школі, а потім в інституті, поважатимете людей, співчуватимете їхнім проблемам і шукатимете шляхи їх розв’язання - тоді ви здобудете авторитет і повагу суспільства, що є обов’язковим для кожного міністра”.

У книжці також розповідається про три гілки влади в Україні - законодавчу, виконавчу і судову, проте жодного разу не згадується про президентську вертикаль влади.

Книжка містить малюнки та знімки урядових приміщень. Загальний наклад видання - 5 тис. примірників.