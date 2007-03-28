Погода на 29 березня - 2 квітня

29 березня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, вдень в Криму окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях до 5° морозу; вдень 11-16° тепла, на узбережжі морів та в Криму місцями 7-10°. На Закарпатті без опадів. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 12-17° тепла; в горах вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 30-31 березня утримається мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, 30 березня на сході та півдні країни місцями до 4° морозу; вдень 10-15° тепла, в Криму та на узбережжі морів 7-12°. На Закарпатті без опадів. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 10-15° тепла; в горах вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

1-2 квітня - без опадів, температура вночі від 1° морозу до 5° тепла, вдень 11-17° тепла. На Закарпатті без опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 13-18° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

У м.Києві та області 29 березня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 13-15° тепла; по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла.

30-31 березня також буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 10-15° тепла.

1-2 квітня - без опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 11-16°.