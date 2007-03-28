Киянам відвели місяць на... добровільну здачу зброї
Повідомлення ЦГЗ УМВС Києва
Правоохоронні органи столиці пропонують киянам з 1 по 30 квітня 2007 року добровільно здати наявну в них вогнепальну зброю.
Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв’язків УМВС міста Києва.
Як зазначили в ЦГЗ, столична міліція проводить місячник добровільної здачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових матеріалів і засобів самооборони, заряджених речовинами сльозогінної та подразнюючої дії (газових пістолетів, револьверів), та їх реєстрації у встановленому законодавством порядку.
Правоохоронці зазначають, що добровільна здача зброї звільняє від кримінальної та адміністративної відповідальності.
З питань добровільної здачі зброї та її реєстрації жителі Києва мають завертатися до органів внутрішніх справ за місцем проживання.