Киянам відвели місяць на... добровільну здачу зброї

Правоохоронні органи столиці пропонують киянам з 1 по 30 квітня 2007 року добровільно здати наявну в них вогнепальну зброю.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв’язків УМВС міста Києва.

Як зазначили в ЦГЗ, столична міліція проводить місячник добровільної здачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових матеріалів і засобів самооборони, заряджених речовинами сльозогінної та подразнюючої дії (газових пістолетів, револьверів), та їх реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Правоохоронці зазначають, що добровільна здача зброї звільняє від кримінальної та адміністративної відповідальності.

З питань добровільної здачі зброї та її реєстрації жителі Києва мають завертатися до органів внутрішніх справ за місцем проживання.