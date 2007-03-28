Бойко не робить проблеми зі зміни власників RosUkrEnergo

Україну не цікавлять зміни в структурі власників RosUkrEnergo за умови стабільних постачань газу і ціни "нижчої, ніж у сусідів".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО журналістам після засідання Кабміну.

Щодо співзасновників RosUkrEnergo Ю.БОЙКО зазначив: "Нас, насамперед, цікавить, щоб у нас було гарантоване постачання газу в обсязі 55 млрд. кубометрів на рік на кордоні України і ціна нижча, ніж у наших сусідів". «Поки ці питання вирішуються своєчасно і з урахуванням наших національних інтересів, доля співзасновників, їх корпроративна участь нас не цікавить", - сказав міністр.

Ю.БОЙКО також зазначив, що НАК "Нафтогаз України» не має заборгованості перед RosUkrEnergo за поставлений газ і тому не підпадає під санкції з боку зовнішньоекономічних контрактів.

За його словами, загальна сума боргу населення, підприємств теплокомуненергетики і промислових підприємств за спожитий газ становить 2,290 млрд грн. Перше місце серед боржників займає Дніпропетровська область, заборгованість якої становить 410 млн. грн., далі йде Харківська, - 390 млн. грн. і Донецька – 370 млн. грн.

Ю.БОЙКО пояснив, що зовнішня заборгованість перед RosUkrEnergo погашається за рахунок кредитів СП "Укргаз-Енерго" і НАК "Нафтогаз України". Увесь тягар проблем заборгованості несе на собі спільне підприємство ("УкрГаз-Енерго" - УНІАН), додав міністр.

Як повідомлялося, сьогодні Рада директорів ВАТ "Газпрому" має розглядати питання про діяльність RosUkrEnergo.