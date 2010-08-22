Автентична карпатська кухня не використовує продукти з хімією

Перший фестиваль автентичної карпатської кухні «Смачний Спас» проходить у селі Спас Коломийського району Івано-Франківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль офіційно відкрив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК.

«Село Спас з гордістю покаже на всю Україну нашу традиційну українську кухню, наш звичай. Спас може по праву вважатися найкращим селом Прикарпаття», - сказав М.ВИШИВАНЮК.

У свою чергу, голова асоціації «Чиста флора» Михайло СТОВП’ЮК додав, що на «фестивалі немає нічого китайського, а представлена лише найкраща органічна їжа з усіх куточків Прикарпаття». «Своїми органічними продуктами Україна завоює весь світ», - додав він.

За словами організаторів, мета фестивалю – розвиток і збереження автентичних продуктів харчування як складової пропагування та розвитку сільського туризму, органічного землеробства та здорового способу харчування.

На фестиваль приїхали делегації зі Швейцарії, Австрії, Польщі, Німеччини, туристи з усієї України та кілька тисяч жителів Прикарпаття.

На фестивалі працює виставка-ярмарок органічної продукції, виставка майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, сектори зеленого туризму і виробників енергоощадних технологій.

Організаторами фестивалю виступили асоціація «Чиста флора», Федерація органічного руху України FIBL (Дослідний інститут органічного сільського господарства Швейцарії), Коломийська райдержадміністрація, Коломийська районна рада.

Довідка УНІАН. В органічному сільгоспвиробництві не застосовуються хімічні добрива. Цей вид виробництва спрямований на збереження природи і виробництво здорових продуктів харчування.

В Україні, за даними Федерації органічного руху України, уже 121 господарство веде сертифіковане органічне виробництво на території понад 270 тис. га відповідно до вимог євростандартів, що гарантується міжнародними акредитованими сертифікаційними організаціями.

Серед основних продуктів органічного виробництва – зернові, бобові, дикорослі, ягоди, сухофрукти, м’ясо, мед тощо.