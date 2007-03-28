Чи розуміє Уряд проблеми зони відчуження? - прес-конференція в УНІАН

30 березня о 15-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Чи розуміє Уряд проблеми зони відчуження?” Як стверджують фахівці, радіаційний стан зони відчуження ускладнюється. Почалось масове забруднення ґрунтових вод. Проблеми наслідків Чорнобильської катастрофи поза межами зони відчуження набувають все більшої актуальності. В той же час фінансування робіт в зоні відчуження постійно зменшується. Не визначені умови праці та оплата праці на радіаційнозабруднених територіях. Розуміє чи не розуміє суспільство та Уряд складність проблеми подолання наслідків аварії на ЧАЕС? Чи є у нас фінансові та людські ресурси для вирішення цієї проблеми? Якій сучасний стан робіт в зоні відчуження? Які екологічні загрози для Києва і всієї України вже є реальними і які нас чекають в майбутньому?, питання які розглядатимуться на прес-конференції (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.