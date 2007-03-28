Чи розуміє Уряд проблеми зони відчуження? - прес-конференція в УНІАН

19:03, 28 березня 2007
Суспільство
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30 березня о 15-30 в УНІАН відбудеться  прес-конференція на тему: “Чи  розуміє Уряд проблеми зони відчуження?” Як стверджують фахівці, радіаційний стан зони відчуження ускладнюється. Почалось масове забруднення ґрунтових вод. Проблеми наслідків Чорнобильської катастрофи  поза межами зони відчуження набувають все більшої актуальності. В той же час фінансування робіт в зоні відчуження постійно зменшується. Не визначені умови праці та оплата праці на радіаційнозабруднених територіях. Розуміє чи не розуміє суспільство та Уряд складність проблеми подолання наслідків аварії на ЧАЕС? Чи є у нас фінансові та людські ресурси для вирішення цієї проблеми? Якій сучасний стан робіт в зоні відчуження? Які екологічні загрози для Києва і всієї України вже є реальними і які нас чекають в майбутньому?,  питання які розглядатимуться на прес-конференції (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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