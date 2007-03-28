Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав указ “Про заходи у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932 – 1933 років в Україні”.

Текст указу від 28 березня 2007 року за № 250/2007 розміщено на офіційному сайті глави держави.

З метою забезпечення належного вшанування пам`яті жертв геноциду Українського народу та Президент України доручив Кабінету Міністрів України розробити у місячний строк із залученням Координаційної ради з підготовки заходів у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні та затвердити План заходів на 2007 – 2008 роки у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932 – 1933 років в Україні.

Зокрема, планом має бути передбачено забезпечення складання списків жертв Голодомору в Україні, формування Національної книги пам`яті та відповідних регіональних книг пам`яті, а також складання єдиного списку постраждалих від Голодомору; встановлення в населених пунктах України, жителі яких постраждали від Голодомору, відповідних пам`ятників та пам`ятних знаків тощо.

Крім того, мають бути здійснені додаткові заходів щодо визнання міжнародною спільнотою, зокрема Генеральною Асамблеєю Організації Об`єднаних Націй та Європейським Парламентом, Голодомору 1932–1933 років в Україні геноцидом Українського народу.

Також Кабмін повинен забезпечити співробітництво з Міжнародним координаційним комітетом Світового конгресу українців для планування відзначення 75-х роковин Голодомору в Україні, а також організувати проведення у 2008 році в Києві Міжнародного форуму, присвяченого 75-м роковинам геноциду Українського народу.

Крім того Президент вимагає забезпечити формування єдиного реєстру документів, матеріалів, пов`язаних із Голодомором 1932–1933 років в Україні, у тому числі здійснення заходів щодо повернення в установленому порядку в Україну відповідних документів з інших держав.

Також Кабінет Міністрів України повинен забезпечити завершення спорудження до 1 жовтня 2008 року у місті Києві Меморіалу пам`яті жертв голодоморів в Україні, передбачене підпунктом 3 пункту 2 статті 5 «Прикінцеві положення» Закону України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні».

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено утворити у місячний строк відповідні координаційні ради, включивши до їх складу представників громадськості, для забезпечення організації та проведення заходів у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні, забезпечити розроблення за участю координаційних рад та затвердити відповідні плани заходів.

Крім того, вони мають внести у тримісячний строк пропозиції щодо відзначення державними нагородами України громадян, які зробили вагомий внесок в дослідження Голодомору 1932–1933 років в Україні, донесення правди про трагедію до української та світової громадськості; вжити заходів щодо належного впорядкування місць поховань жертв геноциду Українського народу.

Також необхідно в установленому порядку вжити заходів щодо демонтажу пам`ятників та пам`ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації та здійснення Голодомору 1932–1933 років в Україні та політичних репресій, а також щодо перейменування в установленому порядку вулиць, площ, провулків, проспектів, парків та скверів у населених пунктах України, назви яких пов`язані з такими особами.

Державний комітет телебачення та радіомовлення України, Національна телекомпанія України, Національна радіокомпанія України повинні забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні.