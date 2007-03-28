Якщо Ющенко розпустить парламент, парламент розпустить Ющенка

Верховна Рада України може прийняти рішення про дострокові вибори Президента України, якщо Віктор ЮЩЕНКО підпише указ про розпуск парламенту. Про це в ефірі 5-го каналу заявив один із керівників фракції "Партії регіонів" Василь КИСЕЛЬОВ.

Депутат переконаний, що таке рішення має ухвалюватися за наявності достатніх підстав, в тому числі рішення Конституційного суду.

За його словами, якщо буде незаконний указ Президента, то його ніхто не виконуватиме. “Якщо буде незаконний указ, думаєте, його хтось буде виконувати?", - запитав депутат.

В.КИСЕЛЬОВ наголосив, що після указу парламент продовжить свою роботу, і може підтримати внесену ним постанову про одночасні дострокові вибори парламенту та Президента. "Якщо Президенту можна приймати незаконні рішення, чому нам не можна", - зауважив він.

Крім того, В.КИСЕЛЬОВ заявив, що є більш дієвий механізм протидії розпуску парламенту, але він відмовився уточнювати, що має на увазі.

Водночас, народний депутат від опозиції Йосип ВІНСЬКИЙ зауважив, що для розпуску парламенту ніяких рішень КС не потрібно. Він переконаний, що сьогодні є всі достатні підстави для такого кроку.

Також Й.ВІНСЬКИЙ наголосив, що після указу про розпуск парламенту Верховна Рада не матиме права збиратись на свої засідання, оскільки її повноваження буде припинено.

Як повідомили сьогодні деякі ЗМІ, Секретаріат Президента завершив роботу над проектом указу про розпуск Верховної Ради України п’ятого скликання і проект цього документу пройшов усі необхідні експертизи.

У проекті Указу зазначається, що Президент припиняє повноваження Верховної Ради України 5-го скликання у зв’язку з не сформуванням протягом місяця у ВР коаліції депутатських фракцій відповідно до ст. 83 Конституції України.

При цьому наголошується, що існуюча коаліція сформована у нелегітимний спосіб, оскільки до її складу, відповідно до Основного закону, не можуть входити депутати на індивідуальній основі, коаліція формується виключно фракціями.

Згідно з проектом указу, Президент призначає дострокові вибори на 27 травня 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня після зустрічі В.ЮЩЕНКА с В.ЯНУКОВИЧЕМ глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА заявив, що якщо Президент як гарант Конституции ухвалить рішення про розпуск парламенту, “керівник президентського Секретариату негайно підготує відповідний Указ».