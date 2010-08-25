У центрі Херсона зіткнулися маршрутки: 11 поранених

У центрі Херсона внаслідок зіткнення двох пасажирських автобусів постраждали 11 людей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій України в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, автобуси "Богдан" і "Газель" зіткнулися 23 серпня. В результаті зіткнення "Газель" перекинулася на бік.

"Швидка допомога" доставила до обласної лікарні 5 постраждалих. Ще 4 дорослих і 2 дітей самі звернулися до інших лікарень міста. Загиблих немає. Причина ДТП встановлюється.