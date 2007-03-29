Опалювальний сезон у Києві може завершитися раніше

Через рішення Київської міської ради не розглядати сьогодні зміни до бюджету столиці на поточний рік опалювальний сезон у столиці можуть завершити раніше передбаченого терміну.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні сесії Київради перший заступник Київського міського голови Анатолій ГОЛУБЧЕНКО попросив депутатів розглянути питання про внесення змін до бюджету Києва щодо виділення коштів для погашення різниці у комунальних тарифах, оскільки така потреба виникла після прийняття рішення про зниження тарифів.

Він просив виділити з бюджету міста 92 млн. грн. як компенсацію підприємствам, що постачають енергоносії, за січень, лютий і березень. За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, в рішенні про зниження тарифів зазначено, що компенсація за різницю в тарифах виділяється з бюджету. На сьогодні ця різниця становить 92 млн. грн.

А.ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що отримав телеграму від НАК «Нафтогаз України» про припинення постачання газу в столицю у випадку непогашення заборгованості за використаний газ. Таким чином, виникла загроза закінчити опалювальний сезон у Києві, коли температура повітря ще не дозволяє відключити будинки від опалення.

«Тому я просив для того, щоб закінчити опалювальний сезон, виплатити 92 млн. грн. бюджетних коштів для розрахунків з теплопостачальниками... », - повідомив в інтерв’ю журналістами А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він пояснив, що у бюджеті столиці на різницю між 20% і 15% суми на компенсації малозахищеним мешканцям Києва передбачалось 288 млн. грн., тобто ці кошти планувались для виплати 5%-вої субсидії від міста.

«Фактично, ця сума склала всього, якщо взяти середню за січень-лютий-березень, півтора мільйона гривень на місяць, або 18 млн. грн. на рік. Решта – це кошти, які можна використати на різницю в тарифах», - зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він також повідомив, що має намір прийняти участь у засіданні профільної комісії Київради, щоб на наступне засідання сесії, яке має відбутись 12 квітня, винести питання щодо виділення з бюджету міста 92 млн. грн. на погашення боргу.

Водночас він зауважив, що проситиме «Нафтогаз України» не відключати Київ від газу, бо сподівається, що на найближчій сесії Київрада ухвалить зміни до бюджету і виділить необхідні кошти на погашення боргу. Таким чином, від НАК «Нафтогаз України», за його словами, в даній ситуації залежатиме, коли завершиться опалювальний сезон в місті.

А.ГОЛУБЧЕНКО також повідомив, що «Київенерго» для погашення кредиту перед газопостачальною компанією вже взяло кредитів на суму 280 млн. грн.