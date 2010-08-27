Експерт: бензинова криза в Сумській області несе загрозу для життя людей

Подальша ескалація конфлікту між керівництвом області і власниками більшості АЗС області може мати катастрофічні наслідки і несе загрозу для життя людей.

Про це заявив УНІАН експерт «Фонду суспільної безпеки» Юрій ГАВРИЛЕЧКО.

«Триваюча в області спека і велика концентрація машин у величезних чергах біля нечисленних працюючих заправок може призвести до катастрофічних наслідків, насамперед, до можливих загоряння випарів бензину. Хто в цьому випадку відповідатиме за згорілі поля, ліси і спалені будинки? А, не дай Боже, будуть людські жертви? Приклад пожеж у Росії свідчить, що катастрофа може початися будь-якої миті», - попереджує експерт.

Ю.ГАВРИЛЕЧКО впевнений, що до вирішення питання має негайно підключитися обласна державна адміністрація, оскільки проблема з господарської суперечки вже переросла в соціальну.

«Той факт, що в самий розпал аномальної літньої спеки в Сумській області вже більш як місяць складно знайти працюючу бензозаправку перш за все свідчить про недбале ставлення до своїх обов`язків виконавчої влади регіону. Жодним конфліктом бізнес інтересів не можна виправдати ту небезпеку, якій піддаються як жителі області, користуючись послугами спритних спекулянтів, які торгують пальним «з коліс» бензовозів», - наголосив він.

«В області, як і у всій країні, і так безліч проблем. Завдання держави – знаходити рішення, а не збільшувати їх кількість. Абсолютно незрозуміло, навіщо чинний губернатор ЧМИРЬ зайнявся спільно з райдержадміністраціями і міськвиконкомами «відпрацьовуванням» питання про виділення земельних ділянок під будівництво додаткових АЗС саме зараз, коли основні заправки області не працюють з вини податкової? Що заважає йому вирішити кризову ситуацію, забезпечити безперебійне постачання бензину, а потім будувати плани на майбутнє? Раціональної відповіді немає», - заявив Ю.ГАВРИЛЕЧКО.

Як відомо, з середини липня в Сумській області спостерігається регіональна паливна криза. Не працюють більшість АЗС, через що повністю паралізована робота із забезпечення пальним п`яти районів – Роменського, Буринського, Великописарівського, Липоводолинського і Краснопільського. Щоб купити бензин, водії проїжджають десятки кілометрів і годинами простоюють у величезних чергах.