Янукович змінив заступників командувача внутрішніх військ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснив кадрові ротації у керівництві внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ.

Тексти відповідних указів від 27 серпня розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ звільнив Олександра САВЧЕНКА з посади заступника начальника Головного управління – командувача внутрішніх військ МВС по роботі з особовим складом. Іншим указом О.САВЧЕНКА призначено заступником начальника Головного управління – командувача внутрішніх військ МВС.

Звільнено з посади заступника начальника Головного управління – командувача внутрішніх військ МВС з логістики – начальника логістики Едуарда ДЕГТЯРЬОВА.

Також звільнено Богдана ПИЛИПІВА з посади першого заступника начальника Головного управління – командувача внутрішніх військ МВС. Його зараховано у розпорядження міністра внутрішніх справ України.

Крім того, звільнено Станіслава ЛЕВЧЕНКА з посади першого заступника начальника Головного управління – командувача внутрішніх військ МВС - начальника штабу. Його також зараховано у розпорядження міністра внутрішніх справ України.

З посади заступника начальника Головного управління – командувача внутрішніх військ МВС з громадської безпеки звільнено і Миколу МІШАКІНА. Натомість М.МІШАКІНА було призначено заступником начальника Головного управління – командувача внутрішніх військ МВС.

Також заступником начальника Головного управління – командувача внутрішніх військ МВС призначено Олега ШЕВЧУКА.

Першими заступниками начальника Головного управління – командувача внутрішніх військ МВС Президент призначив Сергія КОНОПЛЯНИКА та Сергія БРАТЧИКА.