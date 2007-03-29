Янукович про привабливість систем водопостачання для інвесторів

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне зробити системи водопостачання міст України привабливими для інвесторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на нараді з питань водопостачання населення, яке проходило на Харцизькому трубному заводі.

"Для нас дуже важливо зараз створити таку систему, конкурентне середовище, в якому була б можливість змагань. І щоб така система була привабливою для інвестора", - сказав В.ЯНУКОВИЧ. При цьому він відзначив, що забезпечення водою населення - "завдання на порядку денному для уряду і місцевої влади".

Прем`єр зазначив, що "ми сьогодні провели вже достатній аудит у кожному регіоні, в якому стані перебуває система водопостачання, водоочищення і так далі", і навів як приклад Донецьку область.

"У нас є регіони, які займаються системно цими питаннями вже багато років, як приклад – це найбільший регіон держави - Донецька область. І не випадково ми проводимо тут цю нараду", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.