Янукович: кожен почуває себе членом родини, ім'я якої – Донецьк

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав жителів Донецька з Днем міста.

“Від усього серця вітаю вас із прекрасним святом – Днем міста Донецька. Святом, коли кожний житель міста, кожна людина, що серцем і душею, долею й своїми справами стикався із цим містом, почуває себе членом однієї великої родини, ім`я якої – Донецьк”, - зазначив глава держави у своєму привітанні, обнародуваному на офіційному сайті.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, не випадково Донецьк святкує свій “День народження саме в День шахтаря. Адже Донецьк по праву називають столицею шахтарського краю, й шахтарський характер - мужній і самовідданий, твердий і нескінченно добрий - пронизує всі справи й здійснення дончан”.

Президент побажав жителям Донецька добра й щастя, здоров`я й благополуччя.

Крім того, глава держави привітав гравців, тренерів, адміністративних працівників і президента футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Рината АХМЕТОВА з Днем шахтаря і Днем міста Донецька.