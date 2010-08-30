Дільничний міліціонер на автомобілі збив 4-річну дівчинку

У Донецькій області госпіталізовано 4-річну дівчинку, яку на автомобілі збив дільничний міліціонер.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

ДТП сталося близько 18.30 29 серпня в селі Дмитрівка Шахтарського району. Автомобіль ВАЗ-2115, яким керував дільничний інспектор міліції Шахтарського міськвідділу міліції, здійснив наїзд на дівчинку, 2006 року народження, яка раптово вибігла на проїжджу частину.

Дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, забиту рану тім`яної області й була доставлена до лікарні. «За інформацією медиків, життю та здоров`ю дитини нічого не загрожує», - сказали в ГУМВС.

В облуправлінні міліції також уточнили, що дільничний міліціонер перебував у відпустці. За попередньою інформацією, на момент скоєння ДТП він був тверезим.

«За фактом ДТП ведеться розгляд, матеріали перевірки будуть направлені до прокуратури для ухвалення рішення», - підкреслили в ГУМВС.