Азарову дали посаду в СНД
12:58, 30 березня 2007Суспільство
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Віце-прем`єр пербуває у Москві
Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ обраний головою Економічної ради СНД.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення члени ради прийняли на своєму 33 засіданні, яке проходить в Москві.
При цьому співголовою економічної ради СНД обрано представника Таджикистану Гуломджона БОБОЄВА, який до цього був головою ради, ще одним співголовою обрано першого заступника прем`єр-міністра Азербайджанської Республіки Ягуба ЕЮБОВА.
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