Азарову дали посаду в СНД

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ обраний головою Економічної ради СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення члени ради прийняли на своєму 33 засіданні, яке проходить в Москві.

При цьому співголовою економічної ради СНД обрано представника Таджикистану Гуломджона БОБОЄВА, який до цього був головою ради, ще одним співголовою обрано першого заступника прем`єр-міністра Азербайджанської Республіки Ягуба ЕЮБОВА.