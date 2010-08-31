Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом смерті вагітної

У Кіровограді прокуратура порушила кримінальну справу стосовно медичних працівників обласної лікарні за фактом неналежного виконання ними своїх професійних обов’язків, що спричинили смерть вагітної жінки та втрати ненародженої дитини.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури області.

Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов`язків медичним або фармацевтичним працівником).