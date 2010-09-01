Сімферополем сьогодні прокотяться грози з градом та шквалами
09:40, 01 вересня 2010Суспільство
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МНС оголосило штормове попередження
Головне управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій оголосило на сьогодні штормове попередження в Сімферополі через можливе погіршення погоди.
"1 вересня, в першій і другій половині дня, по Сімферополю очікуються сильні зливи, гроза, град", - йдеться в повідомленні управління, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.
Негода супроводжуватиметься шквальним вітром, швидкістю до 20 метрів на секунду.
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