Сімферополем сьогодні прокотяться грози з градом та шквалами

Головне управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій оголосило на сьогодні штормове попередження в Сімферополі через можливе погіршення погоди.

"1 вересня, в першій і другій половині дня, по Сімферополю очікуються сильні зливи, гроза, град", - йдеться в повідомленні управління, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Негода супроводжуватиметься шквальним вітром, швидкістю до 20 метрів на секунду.