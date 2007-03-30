Кличко ніколи не думав, що бути депутатом так вигідно

Знаменитий боксер, нині один із лідерів опозиції у Київраді Віталій Кличко хоче, щоби в опозиції були ті, для кого головне - не сьогохвилинні політичні дивіденди, а принципи. Про це він сказав в інтерв`ю «Главреду».

«Опозиція – це люди. Є люди принципові, яких «не так» виховали - не по-сучасному, не за принципом «бери більше - біжи далі»... Є люди, які не можуть брати хабарів, переступати через якісь моральні принципи, закладені в них ще в дитинстві, - вони живуть з цими принципами. Мені б дуже хотілося, щоб в опозиції були ті, для кого головне - не сьогохвилинні політичні дивіденди, а все-таки принципи», - сказав Кличко.

Він вважає, що такі люди ще не перевелися. «Може, я ідеаліст, але вірю в це, оскільки знаю таких людей. Хоча, розумію, що сьогодні насправді важко в це вірити, оскільки і у Верховній Раді, і у нас, в Київраді, депутати «гуляють» з фракції у фракцію, вони купуються і перекуповуються, відстоюючи свої інтереси, і ні в якому разі – не інтереси своїх виборців. Небагато такі, хто може встояти перед фінансовими і посадовими спокусами, а ще, напевно, менше тих, хто здатний захистити свій бізнес, своє право на якусь перспективу, коли його піддають дуже великому тиску», - сказав Кличко.

Крім того, він відзначив, що ніколи не думав, що «бути депутатом так вигідно». «Можна, наприклад, за один день стати мільйонером, якщо «правильно» нажинати кнопку в сесійному залі! І це буде доти, доки «купуватимуться» депутати, судді, доки буде кум, братерство по бізнесу або за тими проектами, за які ратує міська влада. Я дуже хотів би, щоби ці принципи були змінені якнайскоріше – наша фракція, в усякому разі, відстоює інші принципи...», - зазначив Кличко.