Опозиція збере прихильників на Майдані попри заборону суду

Заступник голови Центрального виконкому “Нашої України” Ігор ЖДАНОВ заявляє, що запланована на суботу акція опозиції на Майдані відбудеться, оскільки заборона суду не набрала законної сили.

Про це повідомляє прес-служба “Нашої України”.

І.ЖДАНОВ наголосив, акція “Геть зРаду!” відбудеться, як заплановано.

“Вчорашнє рішення Шевченківського районного суду щодо заборонив 31 березня проведення зустрічі з народними депутатами не набрало законної сили. Воно набере законної сили через 10 днів після його ухвалення”, - підкреслив І.ЖДАНОВ і додав: “Рішення суду може протягом 10 днів бути оскаржено в апеляційному порядку”.

“Ми будемо сьогодні проводити акцію “Геть зРаду!”, оскільки заборона суду не набрала законної сили, - зазначив І.ЖДАНОВ. - Ми запрошуємо на мітинг всіх киян. Очікуються виступи лідерів опозиції - В’ячеслава КИРИЛЕНКА, Юлії ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА”.

Як повідомляв УНІАН, на 31 березня до головного управління з питань внутрішньої політики КМДА надійшли заявки про намір провести політичні заходи: партій «Батьківщина» та «Наша Україна», які збираються проводити з 17.00 громадський захід на підтримку демократії в Україні та організувати депутатські прийоми на Майдані Незалежності, Європейській та Софійській площах; партії «Вперед, Україно!», яка проводитиме презентацію громадського руху «Народна самооборона», як свого політичного партнера.

Пізно ввечері в п’ятницю Шевченківський районний суд Києва, до якого звернулась міська влада, своїм рішення обмежив проведення політичних акцій на Майдані Незалежності 31 березня.

За словами начальника Головного управління з питань внутрішньої політики Київської міської держадміністрації Віктора ГОНЧАРУКА, цим рішення суд заборонив всім без винятку політичним силам проводити в суботу на Майдані Незалежності будь-які заходи. За рішенням суду на Майдані Незалежності мають бути демонтовані як сценічні конструкції, так і намети, які встановили БЮТ та «Наша Україна».

Натомість юристи “Нашої України” мають намір оскаржити це рішення райсуду. За словами керівника юридичного департаменту “Нашої України” Валерія КАРПУНЦОВА, “зважаючи на те, що рішення судів є обов’язковими до виконання на всій території України та всіма громадянами України, ми виконаємо резолютивну частину Постанови Шевченківського районного суду, і у визначений судом строк подамо до Шевченківського суду апеляцію (хоча потрібно касацію, спрямовану до Вищого адміністративного суду України) на вищевказану постанову”.