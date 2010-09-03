750 міліціонерів вивчатимуть в Острозькій академії англійську

750 співробітників рівненської міліції разом з начальником Управління МВС України в області генерал-майором міліції Олегом САЛОМ в рамках підготовки правоохоронних органів до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року з початку навчального року вивчатимуть у Національному університеті «Острозька академія» англійську мову.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі громадських зв’язків Управління МВС України у Рівненській області, відповідну угоду про співпрацю правоохоронців та «Острозької академії» підписано 2 вересня.

Згідно з угодою, міліціонерам організують курси англійської мови на базі вишу, а представники органів внутрішніх справ допоможуть університету із облаштуванням науково-дослідної криміналістичної лабораторії.

За словами начальника обласної міліції О.САЛА, це перший приклад в Україні, коли регіональне управління МВС організовує таку масштабну мовну підготовку своїх працівників до Євро-2012. На його думку, якщо їхню ініціативу підтримають в інших регіонах, то це сприятиме поліпшенню іміджу України у світі і суттєво допоможе державі у проведенні заходів до Євро-2012.