Стягнення податку з депозитів фізосіб потребуватиме окремого моніторингу

Пропозиція оподатковувати дохід громадян у вигляді відсотків за депозитами на суму понад 200 тис. грн. за ставкою 5%, передбачене в проекті Податкового кодексу, вимагає створення і впровадження механізму моніторингу загального обсягу розміщуваних вкладів від однієї фізичної особи, що є достатньо трудомістким завданням.

Таку думку УНІАН висловила директор казначейства АТ "Сведбанк" Марія ВОЛОЖИНСЬКА.

«Поки що незрозуміло, хто буде уповноваженим податковим агентом зі сплати податку на доходи за депозитами. Якби не було порогу в 200 тис. грн., цю функцію могли б виконувати комерційні банки, утримуючи з фізичних осіб податок при нарахуванні або сплаті процентного доходу за депозитами», - говорить банкір. Проте диференціація оподаткування доходів від депозитів залежно від суми вкладу вимагає створення загальної бази даних за депозитами, і невідомо, кому уряд надасть повноваження використовувати цю інформацію з метою розрахунку податкового платежу, зазначила М.ВОЛОЖИНСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, в Україні буде введено 5% податок на дохід фізичних осіб у вигляді відсотків за депозитами на суму понад 200 тис. грн. Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ учора під час офіційної презентації доопрацьованого проекту Податкового кодексу.