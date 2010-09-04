У Києві затримали громадянина Грузії з майже 30 краденими мобілками

Вчора працівники столичної міліції затримали 21-річного громадянина Грузії, у якого вилучено майже 30 мобільних телефонів без аксесуарів і документів, походження яких він пояснити не зміг.

Як розповіли УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м.Києві, вказану особу працівники міліції затримали "на гарячому" під час крадіжки мобільного телефону в маршрутці у Шевченківському районі. У ході огляду особистих речей у затриманого було виявлено ще три мобілки, номери яких він назвати не зміг. У подальшому в його помешканні при обшуку знайдено ще 25 телефонів.