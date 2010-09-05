Єдиноподатникам заборонили деякі види діяльності
20:51, 05 вересня 2010Суспільство
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Прем`єр-міністр навів приклад
Згідно підготовленого варіанту Податкового кодексу підприємці, які платять єдиний податок, не зможуть займатися зовнішньоекономічною діяльністю.
Про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю.
«Ми для єдиноподатників усунули деякі види діяльності. Приміром, не можна займатися зовнішньоекономічною діяльністю. Хочеш займатися зовнішньоекономічною діяльністю, будь ласка. реєструйся як суб`єкт і плати податки, як годиться», - сказав М.АЗАРОВ.
Водночас він зазначив, що будь-які побоювання щодо надмірного посилення податкового тиску на малий бізнес, або на тих, хто працює на єдиному податку – безпідставні.
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