Пожежа у центрі Києва: на Малій Житомирській горить 4-поверховий будинок

У центрі Києва на вулиці Малій Житомирській спалахнула пожежа у 4-поверховому будинку.

Як повідомили УНІАН у центрі громадських зв’язків з громадськістю УМВС у м.Києві, пожежа не пов’язана з мітингами, які відбувалися сьогодні на Європейській площі та на Майдані Незалежності.

Водночас, як уточнили в центрі громадських зв’язків МНС України в м.Києві, пожежа розпочалася близько 20.30 в будинку, з якого давно відселено його мешканців.

За словами співробітників МНС, займання почалося на першому поверсі і потім вогонь розповсюдився на інші поверхи.

Наразі пожежі присвоєно найвищу ступінь небезпеки. На місці працюють підрозділи пожежної охорони, які докладають максимальних зусиль, щоб вогонь не розповсюдився на прилеглі будівлі.