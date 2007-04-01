У православних християн сьогодні Вербна неділя.

У цей день згадують один із днів життя Ісуса Христа, коли він верхи на молодій ослиці в`їхав у Єрусалим, і все місто вийшло йому назустріч.

Люди вистилали шлях Ісуса пальмовими гілками і вітали його вигуками: «Осанна!» - так зверталися тільки до царя. Причиною загального тріумфування стало диво, яке Христос зробив напередодні, воскресивши Лазаря.

Проте торжество входу в Єрусалим було одночасно і передвісником страждань Ісуса - через кілька днів його було розп’ято. Тому тиждень від Вербної неділі до Великодня називається Страсним – на згадку про останні дні земного життя і смерті Спасителя.