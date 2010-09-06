У селі Цукуріно Донецької області від сказу помер чоловік, якого два місяці тому покусав собака.

Як передає кореспондент УНІАН, цей факт підтвердили у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

За інформацією епідеміологів, чоловіка 26 червня поточного року покусав собака з сусіднього спорожнілого будинку. Господарі собаки давно померли, і він здобував їжу, викрадаючи на сусідніх подвір`ях домашню птицю.

Чоловік, якого покусав цей собака, своєчасно звернувся по лікарську допомогу і до ветеринарів. Проте через 10 днів ветеринари дали висновок про те, що собака здоровий, тому потерпілому щеплення не було призначено. Чоловік же після того, як собака в черговий раз поцупив у нього з подвір`я індичку, зловив і убив пса.

Через два місяці цей чоловік захворів, і 2 вересня звернувся по медичну допомогу. Його стан здоров`я вже був вкрай важким і за своєю клінічною картиною відповідав захворюванню на сказ.

Незважаючи на всі старання лікарів, чоловік у лікарні помер. Йому було поставлено попередній діагноз – сказ, який тепер має підтвердити або спростувати експертиза. Всі необхідні матеріали для проведення експертизи направлено до Києва, і результат буде відомий пізніше, зазначили в облСЕС.