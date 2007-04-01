Двоє студентів убили товариша за ”неправильну поведінку”

Апеляційний суд Харківської області засудив двох студентів до позбавлення волі на строк до 15 років кожного за вбивство свого шкільного друга.

Як повідомила кореспонденту УНІАН державний обвинувач прокуратури Харківської області Юлія БІЛИК, вирок винесено за вчинення злочинів одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України - умисне вбивство за попередньою змовою групою осіб, незаконне придбання, зберігання, носіння холодної зброї, умисне заволодіння паспортом.

За словами прокурора, у ході слідства було встановлено, що на початку лютого минулого року один із засуджених домовився з іншим про те, щоб убити свого шкільного товариша. Мотивом стала неправильна, на погляд обох засуджених, поведінка потерпілого, та спосіб життя, якого він дотримувався. «Друзі» зателефонували майбутній жертві і запропонували відсвяткувати його день народження в клубі. Після вечірки вони заманили його до лісу, де завдали понад 30 ножових поранень.

Суд дійшов висновку, що вину обох злочинців доведено в повному обсязі, наголосила державний обвинувач.