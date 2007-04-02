Тимошенко не бачить політики у аварії, в якій постраждав Шкіль

Лідерка БЮТ Юлія Тимошенко не бачить політичного підґрунтя у аварії, яка сталася вночі проти неділі, в якій постраждав народний депутат від БЮТ Андрій Шкіль. Про це вона сказала в ефірі програми "Час" на "5 каналі".

Тимошенко також висловила співчуття родинам загиблих у аварії.

"По-перше - це трагедія, як будь-яка аварія, особливо якщо загинули люди. - Сказала Тимошенко. - Це просто страшна трагедія. І я не думаю, що там потрібно шукати якісь політичні або будь-які інші корені. На скільки нам відомо - людина, яка була за кермом в іншій машині грубо порушила правила дорожнього руху - розверталася посередині дороги... Я хочу висловити щире співчуття родинам, які втратили двох людей... Я просто не можу осягнути, яке це горе. Тому хотіла б висловити щире співчуття".

Також в ефірі програми "Час" на 5 каналі лікар підтвердив, що Шкіль був за кермом тверезим.

Михайло Лукасевич, хірург сказав, що "стан його (Шкіля) стабільний, середньої важкості, загрози життю немає. (...) У нас всі пацієнти оглядаються наркологом. Він теж був оглянутий. Висновок - тверезий".

Водій, який був в іншій машині, робив лівий поворот і пересік подвійну осьову лінію, що заборонено правилами. Цю інформацію підтвердив "5 каналу" заступник міністра внутрішніх справ Василь Мармазов. Чи був цей водій тверезим за кермом - експертизу проведено, але про її результати буде повідомлено пізніше,- повідомив пан Василь. Перебіг розслідування коментувати він наразі відмовився, посилаючись на незавершені слідчі дії.