Костел у Дніпропетровську потрапив під арешт

Дніпропетровська римо-католицька парафія св. Йосипа не може оформити право власності на місцевий костел через арешт, накладений на будівлю Луганським обласним господарським судом. Про це на прес-конференції в Дніпропетровську повідомив староста костелу святого Йосипа Валерій ГМИРКО.

За його словами, після того, як парафія звернулася до БТІ для оформлення права власності на костел, несподівано з’ясувалося, що на будівлю накладено судовий арешт за позовом корпорації Dugsbery (США) для забезпечення спору зі своїм контрагентом.

„Храм стоїть без даху і продовжує руйнуватися. Однак через відсутність документів на право власності ми не можемо розпочати ремонт костелу”, - наголосив В.ГМИРКО.

Староста римо-католицької парафії зазначив, що ситуацією навколо костелу у Дніпропетровську зацікавилися депутати Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, костел був побудований в 1877 р. коштом католицької громади міста.

В 1998 р. Дніпропетровська облрада продала будівлю костелу іноземній компанії. Останнім власником костелу була компанія Dugsbery Incorporated (США).

У листопаді 2009 р. Вищий господарський суд України підтвердив право власності римо-католицької громади св. Йосипа на приміщення костелу.