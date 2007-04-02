На вході до одеського банку підірвали... піцу (фото)

У Одесі біля входу в банк, розташований у в Сабанському провулку, вибухотехніки знешкодили підозрілу коробку, що була начинена... піцею.

Підозрілу картонну упаковку, повідомляє агентство «Репортер», співробітники банківської охорони виявили на східцях, і припустили, що в ній захована вибухівка. Вибухотехніки і співробітники міліції, які прибули на виклик, перекрили провулок. Співробітників банку і навколишніх будинків не евакуювали.

Щоби знешкодити підозрілу знахідку, сапери підірвали коробку прямо на сходинках банку.

Як з`ясувалося після вибуху, замість бомби в коробці опинилася звичайна піца.

«Такі виклики найчастіше відбуваються для того, щоби зірвати будь-який захід, зіпсувати комусь репутацію і скоріше мають глузливий характер», - заявила агентству «Репортер» викликана на місце події слідчий Приморського РОВД Одеси Яніна Іванова.

Один виїзд всіх служб на подібний виклик обходиться державі у 5 тис. грн.

Фото “Репортер”