На вході до одеського банку підірвали... піцу (фото)
13:37, 02 квітня 2007Суспільство
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“Жарт” обійшовся у 5 тисяч
|Співробітники міліції перекрили провулок
Підозрілу картонну упаковку, повідомляє агентство «Репортер», співробітники банківської охорони виявили на східцях, і припустили, що в ній захована вибухівка. Вибухотехніки і співробітники міліції, які прибули на виклик, перекрили провулок. Співробітників банку і навколишніх будинків не евакуювали.
|Правоохоронці зустрілися сам на сам із підозрілою знахідкою
Як з`ясувалося після вибуху, замість бомби в коробці опинилася звичайна піца.
«Такі виклики найчастіше відбуваються для того, щоби зірвати будь-який захід, зіпсувати комусь репутацію і скоріше мають глузливий характер», - заявила агентству «Репортер» викликана на місце події слідчий Приморського РОВД Одеси Яніна Іванова.
|А це - той самий шматок піцци, яким ”замінували” банк
Фото “Репортер”
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